La verdadera razón por la que los empleados de Costco revisan tu recibo a la salida

Muchos creen que es para evitar robos, pero en realidad es para proteger tu dinero

Desde la primera vez que vas a la tienda, llama la atención que Costco es prácticamente la única que tiene un empleado a la salida listo para verificar que te estés llevando lo que pagaste.

Algunas personas no toman con agrado esta acción, ya que las hace sentir que están suponiendo que podrían robarse algo. Sin embargo, verificar que no te lleves nada que no hayas pagado no es el verdadero motivo por el que la tienda revisa tus cosas a la salida.

Y es que, de acuerdo con empleados de la tienda, ellos hacen esto sólo para asegurarse de que no te cobraron de más.

Es decir que Costco revisa que, por ejemplo, no te hayan cobrado cuatro paquetes de papel higiénico cuando en realidad sólo llevas tres. Por eso, el empleado cuenta la cantidad de artículos que llevas y los coteja con los que pagaste.

Por otro lado, si por alguna razón llegaran a notar que tienes productos que no pagaste, no creas que te meterías en problemas, porque en estos casos los empleados deben suponer que fue un error del cajero que no cobró el artículo extra.

De hecho, trabajadores que llevan hasta 12 años trabajando en la cadena han comentado que, en todo ese tiempo, los verificadores de recibos no han detectado un solo robo, pero sí han visto equivocaciones de los cajeros hasta varias veces en un solo día.

Además, algunos también han comentado que, durante el tiempo que trabajaron revisando los recibos, pudieron detectar hasta más de $1,000 dólares de cargos extras a los clientes.

Así que la próxima vez que revisen tus cosas en Costco, no lo tomes a mal, pues incluso hasta podrían salvarte de algún cargo extra que te hayan hecho.

