La intensa baraja de partidos de la Fecha FIFA para el domingo

El futbol continúa en todo el mundo

La Fecha FIFA continúa este domingo y disfrutaremos de futbol en todas partes del mundo entre amistosos, CONCACAF Nations League, eliminatorias para la Eurocopa 2020 y hasta Copa MX en México.

En la Nations League de la CONCACAF, Costa Rica y Honduras volverán al ruedo para enfrentar a Curazao y Martinica, respectivamente. Los ‘ticos’ empataron en su debut ante Haití, mientras que los ‘catrachos’ van por su segundo triunfo luego de vencer a Trinidad y Tobago.

Costa Rica vs Curazao (17:00 PT/20:00 ET)

Honduras Martinica (19:00 PT/22:00 ET)

En Europa continúan las eliminatorias para la Euro 2020, Bélgica e Italia ya están clasificados, mientras que selecciones como Alemania y Holanda buscan adueñarse de los boletos directos

Kazajistán vs Bélgica (6:00 PT/9:00 ET)

Bielorrusia vs Holanda (9:00 PT/12:00 ET)

Estonia vs Alemania (11:45 PT/14:45 ET)

Gales vs Croacia (11:45 PT/14:45 ET)

En cuanto a los amistosos, tendremos importantes juegos para las selecciones de la CONMEBOL.

Brasil vs Nigeria (5:00 PT/8:00 ET)

Ecuador vs Argentina (7:00 PT/10:00 ET)

Eslovaquia vs Paraguay (11:45 PT/14:45 ET)

En México, también habrá futbol con actividad de la Copa MX donde los Pumas de la UNAM visitarán a los Potros de la UAEM. Los felinos intentarán afianzarse con una victoria en el liderato del Grupo 8 que comparten con el Atlético San Luis.

Potros UAEM vs Pumas (10:00 PT/13:00 ET)