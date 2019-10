“Pasé burlas y humillaciones”: Adrián Uribe confiesa que se siente identificado con el “Joker”

View this post on Instagram

Ayer tuve la oportunidad de ver #thejoker Extraordinaria película. Majestuosa actuación de Joaquin Phoenix. Una película maravillosa pero a la vez cruda. De esas películas que te gustan pero que también te duelen. De esas películas que nos recuerdan que debemos ser más empàticos y tolerantes y no menospreciar ni juzgar a nadie porque no sabemos la tragedia o enfermedad que pueda estar viviendo esa persona. Me hizo recordar mis inicios como “payaso” en donde pasé burlas y humillaciones y aveces tenía que sonreír aunque por dentro estaba roto. Sin duda alguna de mis películas favoritas para siempre! 👏👏👏