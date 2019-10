Lunes de futbol por todo el mundo

Continúa la actividad de la Fecha FIFA por todo el mundo

Este lunes continúa la actividad de la Fecha FIFA por todo el mundo con partido que llaman la atención y son una gran manera de iniciar la semana y los pesados lunes.

Eliminatorias Eurocopa

Bulgaria vs Inglaterra (11:45 ET/14:45 ET)

Francia vs Turquía (11:45 ET/14:45 ET)

Ucrania vs Portugal (11:45 ET/14:45 ET)

Amistoso

Venezuela vs Trinidad y Tobago (15:00 ET/18:00 PT)

Eliminatoria Copa Africana de Naciones

Egipto vs Botswana (6:00 ET/9:00 PT)

Rwanda vs Tanzania (10:00 ET/13:00 PT)

Liga de Naciones de Concacaf

Dominica vs Nicaragua (12:00 ET/15:00 PT)

Sint Marteen vs Guadalupe (13:00 ET/16:00 PT)

Surinam vs San Vicente y Granadinas (14:00 ET/17:00 PT)

Guyana vs Antigua y Barbuda (15:00 ET/18:00 PT)