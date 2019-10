¿Cómo comenzar tu propio negocio?

Los expertos indican que hay que reinvertir el primer ingreso grande y no gastarlo en cosas sin importancia

En algún momento de la vida muchas personas han tenido la idea de emprender algún negocio; no obstante muy pocos se atreven a dar ese importante paso.

Pero ya sea para comenzar con algo pequeño, como la venta de comida o accesorios, hasta crear algo más elaborado, donde necesites alquilar oficinas o contratar empleados, los expertos aconsejan seguir algunos pasos vitales.

Primero debes descubrir en qué eres bueno, así tu negocio podrá sobresalir de acuerdo a tus talentos.

Al embarcarte a un nuevo negocio no debes tener miedo a los riesgos. Ya lo dijo el millonario creador de Facebook Mark Zuckerberg: “El mayor riesgo está en no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando muy rápidamente, la única estrategia que está garantizada para fallar reside en no tomar riesgos”.

El portal web Entrepreneur recomienda que sigas la regla del 2-5-10.

Esto significa que a los dos años, de haber iniciado, tu negocio debe tener un punto de equilibrio. A los cinco años, debe generar ingresos suficientes para costear tu salario y en 10, debes estar trabajando de forma establecida donde ya puedas tomar vacaciones sin preocuparte.

Entrepreneur también recomienda que no te recompenses más de la cuenta, ya que los lujos pueden llegar después. Al recibir el primer cheque grande reinvierte en el mismo negocio. Una vez que este sea rentable ya podrás gastar en ti.

¿Cómo comenzar?

Es importante crear un plan antes de comenzar con algún negocio. Debes saber cual será la estructura, dónde lo ubicarás, a qué público estará orientado y cómo lo vas a financiar.

Tras elegir el tipo de negocio, debes registrarlo y obtener los permisos necesarios.

El portal de negocios de la ciudad de Los Ángeles ofrece una guía específica de cuáles son los pasos indicados para abrir tu negocio.

Esta pagina da opciones desde aquellos que están interesados en vender comida, abrir un restaurante o salón de belleza hasta lo necesario para una tienda más grande de venta al mayoreo o menudeo y ventas en línea.

Una vez que tengas el negocio abierto, el portal recomienda que aproveches los recursos locales para respaldar tu nueva empresa, desde los Business Source Centers —que brindan asistencia técnica gratuita, capacitación y servicios de préstamos— hasta las docenas de Cámaras de Comercio y organizaciones sin fines de lucro, que pueden ayudarte a conectarse con una red de negociantes.

En Los Ángeles, también hay asistencia profesional para ayudarte con las necesidades comerciales que requieren experiencia especial.

Para obtener más información en cuanto a estos detalles visita: business.lacity.org/

La oficina del alcalde de Los Ángeles, en asociación con la compañía Goldman Sachs 100k businesses, también estarán presentando una serie de webinarios para hablar acerca de cómo implementar y crecer su propio negocio. Para inscribirse a estos seminarios que comienzan el miércoles 16 de octubre a las 10:00 a.m. visita AQUI