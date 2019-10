¿El féretro que contenía las cenizas de José José estaba vacío?

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó en su programa de televisión “De Primera Mano” lo que encontraron los hijos de José José en el féretro antes de sepultado en México

Dentro de la polémica que rodea la muerte de José José, se encuentran los rumores de que el féretro no debía abrirse nunca más porque supuestamente no contenía parte de las cenizas, como se acordó en un documento firmado por los tres hijos del cantante y su viuda, la señora Sara Salazar, el pasado 5 de octubre en Miami.

Días después de los homenajes rendidos en la Ciudad de México, el periodista Gustavo Adolfo Infante platicó en su programa de televisión “De Primera Mano” lo que encontraron los hijos de José José en el féretro que fue inhumado en el panteón francés de México.

El periodista confirmó que los problemas entre la familia de José José llegaron al extremo tras varias discusiones, y que momentos antes de que partieran, Marysol y José Joel a la Ciudad de México, su hermana Sarita no permitió que abrieran el féretro, sino que fue momentos antes de ser sepultado, que encontraron solo una pequeña caja que al parecer contenían parte de las cenizas del “Príncipe de la canción”.

“Yo creo que hay grandes probabilidades de que no estén aquí las cenizas de José José”, aseguró Gustavo Adolfo Infante.

EL comunicador estuvo presente en el panteón francés, en donde supuestamente fueron sepultados los restos del cantante, y así narró lo que sucedió poco antes de ser enterrado el féretro:

“Entra el cortejo fúnebre a las 4:24 y no abren la puerta a las 4:50 a nosotros y me cuentan que José Joel abre el féretro y no había nada”.

Fue entonces cuando se comunicaron a la funeraria, en donde les informaron exactamente en qué parte del ataúd venían los restos mortales del cantante.

“Ellos no vieron cuando lo cremaron, ellos no vieron cuando lo sacaron, ellos no vieron si pusieron las cenizas de José José en esa urna, ellos no saben cuándo dividieron las cenizas, ellos no vieron nada, ellos de buena voluntad están diciendo: sí trajimos a nuestro papá. Pero no lo saben, yo no estoy en posibilidades de decir las cenizas de José José no están en México, pero yo creo que hay grandes probabilidades de que no estén aquí las cenizas de José José. Concluyó Gustavo.