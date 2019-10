Eugenio Derbez y la importancia de ‘The Casagrandes’ en Nickelodeon

El comediante sigue conquistando Hollywood

Eugenio Derbez sigue conquistando Hollywood con su gran talento y ahora presta su voz para la serie animada “The Casagrandes”. El actor mexicano comparte créditos en la producción de Nickelodeon con Izabella Álvarez, quien da su voz al personaje principal de Ronnie Anne.

“The Casagrandes” cuenta la historia de una niña de 11 años, Ronnie Anne, que se muda a la ciudad con su mamá y su hermano mayor para vivir con su numerosa y amorosa familia, los Casagrande. Ante su estreno el lunes 14 de octubre a la 1:30pm ET/PT, pudimos hablar con Derbez que nos contó que está muy entusiasmado por el proyecto.

“Creo que es importante que haya una serie bicultural en donde van a hablar en español. Que Nickelodeon le esté dando el espacio a una serie sobre una familia mexicana es algo muy importante para los latinos en este país”, explicó el actor. “Es un puente para conocer la cultura latina, para que los niños desde chicos conozca más”.

Derbez, quien presta su voz para el personaje del Dr. Santiago, padre de la protagonista, dice que improvisa y juega con su dialogo al momento de grabar cada capítulo.

“Cuando me toca grabar mis líneas sí les meto de mi cosecha. Me dan esa libertad [de cambiar las líneas], las hago más mías, las hago más mexicanas, más auténticas. Me encanta porque a parte tiene muchos elementos mexicanos. Los colores son muy vividos, el arte está inspirado en el folklor mexicano… hay muchas cosas que enaltecen la cultura latina”, confesó.

Otro aspecto que tiene emocionado a Derbez es que “The Casagrandes” será una serie que su hija si pueda ver.

“Estoy muy contento de que ya finalmente estoy haciendo cosas que mi hija puede ver. Antes de Dora, mi hija no sabía a que me dedicaba. Ahora ya está entendiendo que su papá es actor y que hace voces para películas. Ahora que salgan ‘Los Casagrandes’ me va a dar mucho gusto podérselo presentar”, agregó.

Después de su estreno, “The Casagrandes” pasará a su horario habitual de los sábados a las 11:30am ET/PT a partir del sábado 19 de octubre, por Nickelodeon.

Otros actores que participan en la serie incluye a Carlos PenaVega, Sumalee Montano, Roxana Ortega, Alexa PenaVega, y Sonia Manzano como Rosa, “Abuela”.