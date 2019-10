Las diferentes razones por las que estudiantes celebran la SB 328

Tras varios años de lucha, y después de haber sido vetada en dos ocasiones, el domingo pasado, el gobernador Gavin Newsom firmó la ley SB 328 que permitirá que las clases de las escuelas secundarias (middle school) y preparatorias (High School) de California comiencen más tarde.

LA SB 328, escrita por el senador Anthony Portantino (D-San Fernando), convierte a California en el primer estado de la nación que pide que las escuelas secundarias comiencen sus clases no antes de las 8 a.m. y a las preparatorias a partir de las 8:30 a.m.

Margarita Linares, madre de un estudiante del 11 grado en la secundaria Van Nuys, dijo que el cambio de horario no cambiará mucho la dificultad de despertarlo temprano.

“Si es por mi hijo, él duerme toda la mañana. Pero cuando termine la prepa se tiene que levantar temprano para ir a trabajar”, dijo la residente de Van Nuys. “Yo considero que es mejor que ya se vayan acostumbrando desde que van a la escuela. No sé, no le veo mucha razón al cambio de hora”.

Ángeles González, otra madre de familia que tiene un hijo en la secundaria y otro en la primaria dijo que para ella el cambio no significa nada ya que sus hijos entran a las 9 a.m. y 8:10 a.m. respectivamente. Ambos van a escuelas de Buena Park en el condado de Orange.

“[Para mi] No hay diferencia porque los niños nunca quieren dormir las ocho horas. Si le preguntas [a mi hijo de secundaria] dice que si duerme las ocho horas se siente más cansado”, dijo González. “En la secundaria él pidió entrar al periodo 0 para entrar a las 8 a.m. [en lugar de las 9 a.m.]”, indicó González.

Con su firma, el gobernador Newsom apoya los estudios médicos que revelan que los adolescentes usualmente no pueden dormirse temprano debido a su desarrollo. Esto los mantiene despiertos hasta tarde y les cuesta trabajo despertarse temprano.

Los más necesitados se beneficiarán

Pese a que la ley se enfocó en los patrones del sueño y la química del cerebro para que los adolescentes sean más saludables y se desempeñen mejor en la escuela, para algunos esta noticia es muy buena pero por diferentes razones.

Ron Gochez, maestro de la preparatoria Maya Angelou en el sur de Los Ángeles dijo que varios de sus estudiantes realizan trabajos extra después o antes de escuela para ayudar a sus familias. El sur de Los Ángeles es considerado una de las áreas con menos recursos y más familias de color e inmigrantes.

“Varios de mis estudiantes trabajan turnos de noche o de madrugada. Apenas si duermen. Aunque 30 minutos extra no es mucho, es un poco más de tiempo para que descansen”, dijo Gochez asegurando que entre sus alumnos algunos trabajan de jornaleros en Home Depot los fines de semana, otros trabajan en las fábricas, negocios familiares o reparten periódico por las madrugadas.

“Algunos más tienen que dejar a sus hermanos menores en sus escuelas antes de que tengan que caminar a su primera clase del día y para muchos estudiantes, los 30 minutos adicionales los ayudarán a no llegar tarde a clase”, indicó Gochez.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), considerado el segundo distrito más grande de la nación, dijo en un comunicado que no tomó ninguna postura en cuanto a la SB 328.

“Ahora que ha sido firmada por el Gobernador Gavin Newsom, evaluaremos de cerca los impactos en nuestras escuelas antes de que la ley entre en vigencia para el año académico 2022-2023”, explica el comunicado.

El senador Portantino dijo en un comunicado que con su firma, el gobernador Newsom mostró una comprensión conmovedora y perspicaz de la importancia de la investigación objetiva ejerciendo un fuerte liderazgo al colocar la salud y el bienestar de los adolescentes primero.

“Generaciones de niños llegarán a apreciar este día histórico y a nuestro gobernador por tomar medidas audaces”, dijo Portantino. “Nuestros niños enfrentan una crisis de salud pública. Cambiar a una hora de inicio posterior mejorará el rendimiento académico y salvará vidas porque ayuda a nuestros hijos a estar más saludables”.

El año pasado, el senador Portantino envió un proyecto de ley similar al gobernador Brown. Desafortunadamente, el gobernador vetó la ley.

La ley SB 328 pautada para tomar efecto en el ciclo escolar 2022-2023 exime a los distritos rurales debido al transporte y a los “periodos cero” que son opcionales en algunas escuelas.