Sebastián Rulli asegura que no piensa casarse con Angelique Boyer

Los fans de la pareja siguen esperando la fecha de la boda, y las palabras del argentino sólo han llenado de desilusión a muchos...

Sebastián Rulli participó recientemente en un evento de la revista People en Español. El protagonista de El Dragón conversó con dicho medio, no sólo sobre su nuevo proyecto, sino también sobre su relación con Angelique Boyer.

Durante la conversación éste hizo una afirmación que ha dejado a muchos impactados, porque aseveró que no tiene planes de boda con su joven novia. “Siempre lo hemos hablado con Angelique. Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma y no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto de por sí. No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromiso, yo creo en el amor”, dijo el actor, según reportó dicha revista en su portal.

Para el actor su relación amorosa con Angelique va más allá de una convención social o un acuerdo legal. Por esta razón parece que ninguno de los dos está de pensando en el matrimonio como un evento social que puedan llevar a cabo en un futuro cercano.