Conmovedor: a casi un mes de su muerte, Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara, apareció en un altar

No se quien o quienes pusieron a mi amada Daniela en este altar; tan solo me llego un mensaje diciéndome que está en una plaza en Guadalajara Jalisco…No tengo palabras suficientes para agradecerles tanto amor y detalle. Sepan que mi hija era quien año con año ponía el altar de muertos en nuestra casa…amaba nuestras tradiciones y ella misma se encargaba siempre de decorarlo; era algo que disfrutaba mucho. Dios regrese multiplicado tantos buenos deseos, amor y detalles hermosos que recibo todos los días desde el día en que ella partió…todos los días desde entonces recibo flores de parte de muchas personas que inclusive no conocía. Gracias, Gracias, Gracias 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😇@plazafiestaarboledas