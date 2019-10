Marjorie de Sousa, su bikini a cuadros, unas pecas coquetas y la buena vibra

View this post on Instagram

Feliz y exitosa semana para ti!!! ☀️ Si quieres lograr algo, lucha por eso. Si quieres que se te cumpla, no lo cuentes a nadie hasta que lo consigas. ❤️👏🏻👊🏻 #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #brillandofuerte #sol #meamo #teamo #merespeto #terespeto #marjoriedesousa