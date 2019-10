Ver para creer: Según el presidente de Veracruz, el adeudo con jugadores quedará resuelto “la próxima semana”

Según él, los jugadores no firmaron contratos "porque ellos no quisieron"

Según el Presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, los adeudos que la institución tiene con sus jugadores y empleados, se cubrirán la próxima semana y que todo se debió a un desajuste por pago de deudas que no le correspondían pagar. Estas son las declaraciones que hizo a Marca, en México:

“Todo lo que le está pasando al Veracruz fue ocasionado por la misma liga, la misma Federación Mexicana de Fútbol; simplemente no tiene por qué haber adeudos de Rafael Herrerías, de Mohamed Morales, de otros dueños de equipos que estuvieron antes que yo y pues me los cargaron a mí. Me ocasionó un desequilibrio, entonces es un tema que se provocó por pagar deudas que no me correspondían“.

¡EL CHISTE DEL AÑO! "Mi PALABRA vale más que un contrato (🤣🤣).

La próxima semana cobran todos los jugadores (🤣🤣)” – Fidel Kuri ¿En verdad existe alguien en este planeta que le crea al cinicazo de primera que es Fidel Kuri? pic.twitter.com/33k5a2WprT — Los Expulsados (@losexpulsados) October 16, 2019

En cuanto a la falta de contratos para aplicar la controversia por parte de los jugadores, fácil, no tienen porque ellos no quisieron…

“No es que no haya contratos, hay contratos que jugadores no quisieron firmar porque tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente y verbalmente los tenemos”.

Por último, aseguró que el problema quedará resuelto ya, como se dice en México… “seguro queda resuelto la próxima semana”

“Tienen acuerdos conmigo, personales, y esos valen más, la próxima semana debe estar resuelto el tema”.

Lo que sucede con Tiburones y con Fidel Kuri no es de extrañar, nuestro fútbol está lleno de gangsters y de hombres corruptos.

Un asco,

Una vergüenza,

Una tristeza ! — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 16, 2019