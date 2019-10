Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, recibe feas críticas debido a su erótica imagen en Instagram

El público rechaza su fotografía e incluso la tachan de morbosa...

Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera, compartió una imagen en Instagram que muchos de sus seguidores están tildando de morbosa. Se entiende en la publicación que la joven empresaria está promocionando sus productos, que en este caso sería su “Intimate Squeeze from Evolution Fit by Mayeli Alonso“, el cual tiene un costo de $69.99, según se destaca en su página web: evolutionfits.com.

El producto en sí, Intimate Squeeze from Evolution Fit by Mayeli Alonso, es descrito como: “Un gel muy exclusivo, hecho con ingredientes de la más alta calidad, ayuda a humectar, tensar y revitalizar su vagina”. Sin embargo, la última imagen promocional de su producto ha suscitado fuertes y feas críticas en su contra.

Ante la polémica imagen, que podría decirse describe visualmente la intención del producto ha suscitado comentarios negativos en torno a la empresaria.