Ponen bajo la lupa a las agencias de la ley

Reporte indica que no todos los departamentos de la autoridad acatan las leyes proinmigrantes de California

Pese a que California cuenta con varias leyes que protegen a los inmigrantes indocumentados, con un expediente criminal limpio, esto no ha detenido a algunas agencias locales de la ley para actuar como agentes de inmigración, indica un reporte.

“Dos años de Santuario; Cómo las agencias de la ley locales continúan trabajando con ICE” es un estudio publicado hace poco por el Centro de Política de Inmigrantes de California (CIPC).

En el reporte se describe cómo algunas agencias locales y estatales evaden la Ley Santuario, oficialmente conocida como SB 54 o la Ley de Valores de California, y cómo se minimiza el valor del TRUTH Act.

Este último prohíbe que un policía local mantenga detenido a alguien para entregarla al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuando la persona es elegible para ser liberada bajo la ley estatal.

Felicia Gómez, coautora del reporte, dijo que durante su investigación comprobaron que varias agencias locales de la ley no incluyeron información para hacer un seguimiento de los casos.

Tanto así que a principios del 2019 la oficina del procurador general de California, Xavier Becerra, confirmó que en 2018 solo se reportaron oficialmente siete arrestos que conllevaron a detenciones migratorias.

Gómez dijo que algunos de estos arrestos oficiales incluyeron a los condados de San Diego y de Riverside.

“Pero estamos viendo que no hay transparencia”, indicó. “Algunas agencias no archivaron los datos porque no sabían que debían hacerlo. Una mayoría de agencias no tenían el lenguaje apropiado para prepararse en cuanto a la SB 54”.

Datos a la luz

El informe reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utiliza tres métodos principales para acceder a personas bajo custodia de agencias de la ley locales.

Puede enviar “notificaciones de ICE” solicitando las fechas de liberación de los individuos o pedir acceso a personas detenidas en agencias de la ley locales para realizar entrevistas, sin un abogado presente y así poder construir un caso de deportación. También transfiere a las personas bajo custodia de una agencia de la ley local a la custodia de ICE.

Para el alivio de algunos el reporte sí nombró a dos entidades que han acatado las leyes estatales. Estas son la Policía de Los Ángeles (LAPD) y el condado de Humboldt, al norte de California.

El último especifica que “ninguna agencia participará en una ley conjunta con ICE o con ninguna agencia de ley federal para atacar leyes de inmigración”.

El LAPD prepara informes semestrales para la Junta de Comisionados de la Policía (BOPC) con información sobre la aplicación de la ley de inmigración.

Además incluye datos sobre la participación de diversas agencias, como ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza(CBP), con respecto a la aplicación de la ley de inmigración.

Preocupación de la comunidad

El activista proinmigrante Raúl Murillo dijo que este reporte demuestra la preocupación que en realidad enfrenta el pueblo migrante.

Indicó que estos resultados demuestran que la voz del presidente Donald Trump tiene oídos receptores en todos lados sin importar el lugar donde uno vive.

“Por eso nos preocupa que hayan agentes que sigan colaborando con ICE”, recalcó Murillo. “Tanto que se luchó por separar las leyes de Trump y no se ha logrado. Sacramento debe mandar el mensaje de que aquí se respetan los derechos”.

Por su parte Gloria Saucedo, directora del Centro México de Panorama City, dijo que al continuar con esta colaboración —de inmigración con otras agencias— provocaría que la comunidad inmigrante ya no les tenga confianza.

“Esto solo causa que cuando ocurra un crimen, nuestra comunidad no quiar reportarlo”, dijo Saucedo. “Es triste porque nos dicen una cosa pero hacen otra”.

Agregó que por ejemplo, hace poco se anunció que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) no va a proveer información de los conductores indocumentados a las agencias de inmigración. Sin embargo, los recientes resultados de las agencias de la ley pudieran demostrar algo diferente también dicha agencia.

“Tienen tanta injerencia en nuestras vidas. Nos quitan los derechos de nuestra privacidad”, aseguró Saucedo.

La activista dijo que mientras las agencias del orden deciden si van a seguir cooperando o no con inmigración, los activistas proinmigrantes como ella continúan informando a la comunidad.

“Les decimos que deben mantener su tarjeta roja que explica que no de sus datos personales. Les recordamos que no deben abrir la puerta si [los agentes] no traen una orden firmada por el juez”, explicó. “Lo más importante es poner atención en quién va a ser nuestro próximo representante político”.

Para leer el reporte completo visite: https://caimmigrant.org/wp-content/uploads/2019/10/Two-Years-of-Sanctuary-How-California-Law-Enforcement-Agencies-Continue-Working-with-ICE.pdf