Centro de asistencia para damnificados del incendio Saddle Ridge ya esta abierto en Sylmar

El objetivo es ayudar a las víctimas del incendio Saddle Ridge; habra también consejeros y terapistas para las personas que lo perdieron prácticamente todo

Tras el devastador incendió del 10 de octubre en Sylmar donde se perdieron 19 residencias y casi un centenar quedaron dañadas, el jueves abrió sus puertas un centro de ayuda con más de 30 entidades locales y estatales.

El Centro de Asistencia Local (LAC) localizado en el Centro de Recreación en Sylmar, al norte del condado de Los Ángeles ya está proveyendo una serie de recursos y apoyo para los damnificados del incendio Saddle Ridge.

Este siniestro acabó con la vida de dos personas, dejó pérdidas de viviendas y afectó a pequeños negocios.

Sin embargo, después de la tragedia viene la recuperación y aquí es donde el centro de ayuda es vital para la comunidad, indicó Hellen Chávez, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Los Ángeles.

“Hay personas que no saben cómo limpiar las cenizas de sus propiedades y el departamento de salud pública ofrece varios recursos de cómo hacerlo”, dijo Chávez.

Debido a que la limpieza pudiera ser extremadamente costosa, dependiendo de que tanto fue afectada la propiedad, Chávez dijo que hay organizaciones no lucrativas que están ofreciendo el servicio de limpieza completamente libre de costo.

Ella agregó que también están representantes del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para aquellas personas que hayan perdido su documentación o la documentación de sus vehículos en el incendio.

“[Los afectados] pueden venir aquí y les dan sus documentos en lugar de ir a estar haciendo largas líneas en las oficinas”, indicó la portavoz.

El incendio de Saddle Ridge en el norte del Valle de San Fernando que se desató el pasado 10 de octubre, ha acabado con más de 8.000 acres. El departamento de bomberos de Los Ángeles indicó que para el jueves el incendio estaba contenido en aproximadamente un 56%.

Aunque todavía no hay resultados específicos de cuál fue la causa del siniestro, investigadores revelaron que el incendio comenzó en un área de 50 pies por 70 pies debajo de una torre de transmisión de alto voltaje en Sylmar.

Ayuda de salud mental

Chávez explicó que entre las agencias están consejeros y terapistas ofreciendo sus servicios para las personas que se encuentran devastadas tras haberlo perdido todo.

“Hay personas que se sienten nerviosas, están muy afectadas, y a lo mejor no se están dando cuenta que esto puede dañar su salud mental”, enfatizó Chávez.

La oficina de la asambleísta Luz Rivas, quien representa a Sylmar, fue vital para la apertura del centro de asistencia y llevar a las entidades mencionadas. En un comunicado la asambleísta dijo que desde el comienzo del incendio su oficina está haciendo todo lo posible para ayudar a los residentes.

“Mi equipo y yo hemos estado trabajando para conectar a los residentes afectados con recursos para asegurarnos que todas las necesidades sean suplidas”, dijo la asambleísta.

Ella enfatizó que este centro de ayuda se convertirá en los próximos días en un lugar donde individuos, sus seres queridos y dueños de negocios afectados por el incendio podrán recibir información sobre servicios y toda la asistencia necesaria.

Otras agencias participantes incluyen el Departamento de Seguros, el Consejo de Impuestos Estatales, la Mesa Directiva de Contratistas de Licencias Estatales y la Cruz Roja.

Chávez dijo que en esta ocasión no habrá ayuda federal del gobierno (FEMA) debido a que el incendio no fue considerado un estado de emergencia.

“Aunque se perdieron 19 estructuras no fue considerado a un nivel tan grande”, indicó Chávez.

Ella dijo que el centro estará operando hasta el próximo sábado 26 de octubre con horarios de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 7 p.m. y los sábados y domingos de 8 a.m. a 4 p.m.

Para recibir la ayuda no necesitan tener documentación en mano solamente decir que fueron afectados por el incendio, indicó Chávez, añadiendo que las personas sin un estatus migratorio legal no deben temer acercarse ya que estas agencias no se enfocan en estatus legales.

Habrá intérpretes de distintos idiomas para ayudar a los necesitados.

El Centro de Ayuda Local se encuentra en el Sylmar Recreation Center, 13109 Borden Ave., Sylmar, CA 91342

Para más información puede llamar al 211 o a la oficina de la asambleista Rivas al (818) 504-3911.