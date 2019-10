Empresa te paga $1,000 por ver 30 películas de Disney en 30 días

Tienes hasta el 7 de noviembre para aplicar por el puesto

Si eres muy fanático de Donald Duck, Mickey Mouse, y de las películas de princesas, como Frozen o Blancanieves, entonces quizás seas el candidato ideal para trabajar para una empresa que está dispuesta a pagarle hasta $1,000 dólares a una afortunada persona, sólo por ver 30 películas de Disney en un mes.

La empresa se llama Reviews.org, un sitio web de reseñas, y está buscando a un individuo que sea súper fanático de las películas de Disney que pueda cumplir con el reto de ver todas estas cintas en este corto período.

Si sacamos cuentas, la empresa estaría dispuesta a pagarte $33.33 por día, y todo lo que tienes que hacer es relajarte y disfrutar de grandes éxitos de la casa del ratón, como The Lion King, Aladdin, The Little Mermaid, entre otros.

Además, para endulzar aún más el trato, la persona seleccionada no solamente recibirá esa buena cantidad de dinero por aventarse el maratón de películas, sino que también le darán una suscripción por un año a Disney+, la nueva plataforma de streaming de la compañía.

La empresa también le dará al ganador algunos artículos Disney especiales para ver películas de manera más cómoda, como una manta, cuatro tazas y un recipiente para palomitas.

Para postularte, tienes que grabar un video en donde expliques por qué tú eres el mayor fanático de Disney y por qué deberías ser elegido. Además de esto, también deberás dar una reseña de tu película favorita de Disney.

Finalmente, tienes que llenar un formulario con tus datos personales y subir el video en esta página web antes del 7 de noviembre de este año.

Las 30 películas que tendrás que ver son:

1–101 Dalmatians

2–Aladdin

3–Boy Meets World

4–Cars

5–DuckTales

6–Finding Nemo

7–Frozen

8–Hercules

9–High School Musical

10–The Incredibles

11–Kim Possible

12–Lilo and Stitch

13–The Lion King

14–The Little Mermaid

15–Malcolm in the Middle

16–The Mandalorian

17–Moana

18–Monsters University

19–Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

20–Ratatouille

21–Remember the Titans

22–Rogue One: A Star Wars Story

23–The Simpsons

24–Star Wars: The Clone Wars

25–That’s So Raven

26–Toy Story

27–Up

28–Wall-E

29–The World According to Jeff Goldblum

30–Zootopia

