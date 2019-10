¿Cansado de intentar emigrar a EEUU? Puedes lograr ciertas visas con algunos de estos abuelos

Si su sueño es emigrar, y le gustaría hacerlo legalmente, quizá pueda conseguir el pasaporte de otro país

El pasaporte de Estados Unidos no es el más poderoso del mundo, es decir, no es el que le permite entrar a más países sin necesidad de visado. De hecho, ni si quiera está entre los tres más influyentes. Hay otros que abren más puertas, y usted podría tener derecho a tenerlos, aunque no haya nacido en esos países.

Si su sueño es emigrar ,y le gustaría hacerlo legalmente, quizá pueda conseguir el pasaporte de otro país. Le indicamos cómo intentarlo:

ESPAÑA

Fueron miles los españoles que emigraron, sobre todo a México y Cuba, durante la Guerra Civil española y la posguerra.

Ahora, usted puede Puede solicitar la ciudadanía de ese país si uno de sus abuelos era originalmente español, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, pero debe vivir antes en ese país legalmente durante un año para obtenerlo.

ITALIA

Es el país que menos limitaciones impone sobre cuántas generaciones atrás emigraron sus antepasados, siempre que hayan mantenido su ciudadania italiana hasta al menos tener hijos. Ha de probar esos lazos bien con el certificado de nacimiento o el de matrimonio de los ascendientes, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Argentina es uno de los países con uno de los mayores porcentajes de descendientes de italianos en América Latina, entre ellos, el papa Francisco.

IRLANDA

Podrá ser ciudadano irlandés si uno de sus abuelos bien nació en la isla o era ciudadano de ese país, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irlanda. Habrá de solicitarlo en el Registro de Nacimiento en el Extranjero y el proceso puede demorar un año.

ALEMANIA

Si entre 1933 a 1945 alguno de sus antepasados perdieron la nacionalidad alemana por motivos religiosos, políticos o raciales, como aquellos que fueron perseguidos por la Alemania nazi y se vieron obligados a huir, puede reclamar que le restablezcan esa ciudadanía arguyendo que si su pariente sanguíneo no hubiera sido privado del pasaporte alemán lo tendría por derecho de nacimiento en ese país.

En Latinoamérica, uno de los países que mayor flujo tuvo de alemanes hace décadas es Venezuela.

REINO UNIDO

Obtener la nacionalidad británica es un proceso que se puede prolongar varios años y que consiste en tres pasos. Primero debe solicitar una visa de ascendencia del Reino Unido, que le permitirá residir en el país durante cinco años. Trancurridos esos cinco años, puede solicitar un acuerdo permanente o un permiso indefinido para pya ermencer la nación. Y cuando haya vivido bajo ese último estado le permitirán solicitar la ciudadanía.

HUNGRÍA

Es la nación con más flexibilidad a la hora de que pueda obtener un pasaporte porque su política migratoria considera que la mayoría de las personas con abuelos húngaros son ciudadanos de ese país tras solicitar la verificación de su ciudadanía y pese a que no hable el idioma oficial.

En caso de que sus abuelos hubieran perdido su ciudadanía húngara, aún puede solicitar ser ciudadano húngaro a través del proceso de naturalización simplificado, pero tiene que hablar húngaro.

LITUANIA

Se puede convertir en lituano si uno de sus abuelos o bisabuelos tenía la ciudadanía antes de 1940 y abandonó el país antes de 1990 o fue deportado o preso político. Habrá de presentar documentos como certificados de nacimiento o documentos relacionados con estudios o trabajos anteriores a 1940 de sus ascendientes.