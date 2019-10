Lili Estefan, de Univision, rompe el silencio a dos años de su divorcio y responde si habrá o no reconciliación

Después de su duro divorcio la conductora de El Gordo y la Flaca asegura que ella ahora prefiere "mirar lo positivo", pese a todo el dolor

“El día que yo siento que he tenido mi momento más bajo en mi vida personal, tuve el momento más alto en mi carrera”, dijo Lili Estefan, estrella de Univision, en una entrevista reciente compartida por Univision Entretenimiento. Declaración que llega dos años después de su divorcio con Lorenzo Luaces.

Ese día la conductora recuerda cómo estaba su corazón, y al tratar de describirlo solo puede suspirar. Pero también recuerda que ese mismo día se ganó un Emmy.

Después de su divorcio ha cosechado otros grandes éxitos, uno de ellos entrevistar a Michelle Obama, y ahora festeja su incursión en el cine como zombie, en la cinta “Zombieland“, con la cual ha logrado cumplir un sueño, que es ser parte de Hollywood. Y así también llegó la animación de la ceremonia de Premios Lo Nuestro.

Todo lo anterior la ha hecho reflexionar que mucho de lo que creía que ya no iba a poder hacer se ha ido cumpliendo poco a poco.

Sobre su separación ha sido muy clara y rompe el silencio a dos años de su divorcio. “No hay víctimas. Tienes que mirar la parte positiva siempre. Nunca puedes engancharte en eso último que pasó, en lo negativo. Creo que tienes que mirar lo positivo, y así veo al padre de mis hijos. Trato de buscar la parte positiva en todo lo que nosotros hemos construido y hemos hecho. Parece que está destruido, pero por alguna razón yo quiero pensar que no. Cuando te toca lidiar con lo que no te imaginabas, el que se enoja pierde“.

Para Lili Estefan la amistad y el apoyo que ha recibido de mujeres como Thalía es muy importante, y pesa mucho: “Y lo que más he aprendido es que las amigas… el apoyo que yo he recibido de las amigas… cultiven a las amigas siempre”, aseveró la conductora de El Gordo y la Flaca.

Sobre una posible reconciliación, Lili Estefan dijo: “Eso no lo sé. Mira, sino descarté la posibilidad de Hollywood y llegó. La verdad es que no lo sé. No quiero decir jamás de esto… Yo quiero mucho al padre de mis hijos a pesar de todo lo que ha pasado, y lo que está pasando. Tuvimos una vida maravillosa. Tuvimos 25 años perfectos a nivel cómico: nos casamos antes de un ciclón, y nos separamos después de un ciclón… muy irónico… Sigo con mucha fe“.

Aquí la entrevista de Lili Estefan.