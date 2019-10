Shaila Dúrcal responde a las críticas que ha recibido por su aumento de peso

La cantante ofreció una conferencia de prensa en donde abordó muchos temas

Presentarse ante el público de la manera más natural posible es el objetivo de la cantante Shaila Dúrcal, quien en cada momento que puede aprovecha para dejar su piel al natural, sin maquillaje, esto con el fin de que la gente vea a una mujer verdadera, sin proyectarse como alguien que no es.

“Hoy en día todo es un Fashion show, vas por la calle y tienes que vestirte con el último trapito. No me gusta esa parte tan vacía.

“A todas nos gusta estar guapas, bonitas, maquillarnos, pero yo en el día a día intento ir sin una gota de pintura, la gente me conoce así, me tomo fotos así, es normal, como la vida misma sobre todo creo que es muy importante para todas las mujeres que están en casa que ven sólo las portadas de revista y ven Photoshop porque hasta yo me veo luego más delgada de lo que estoy en realidad”, afirmó Dúrcal en conferencia de prensa.

Otro de los mensajes que busca dar con estas acciones es inculcar en las nuevas generaciones que está bien no cumplir con los estereotipos impuestos o una talla exacta, ya que lo importante está en el interior.

Con esta mentalidad, Dúrcal quiere contrarrestar los desórdenes alimenticios que actualmente afectan a los jóvenes.

“El mensaje de esto es que las nuevas generaciones no pasen por estos problemas de alimentación y que se apoyen de gente a su alrededor.

“Actualmente hay mucha información para mejorar la nutrición de la gente y evitar estos problemas de tiroides, como el que estoy viviendo yo ahorita”, dijo.

Respecto a las críticas que ha recibido por su aumento reciente de peso, la hija de Rocío Dúrcal expresó.

“Estoy más redondita, tengo un problema de hipertiroidismo y estoy batallando con eso porque no quiero hacerme los tratamientos agresivos. He dejado de fumar a raíz de mi accidente (perdió parte de su dedo índice), también cuesta.

“Además de eso súmale que me encanta tragar, soy mejor para comer que para cocinar, pero me encanta poder celebrar la mujer en todas las tallas y tamaños“, expresó.

Y aclaró que, pese a que intenta ignorar los malos comentarios, hay ocasiones en los que no puede evitar contestar en redes sociales ante esta agresividad.

Por otro lado, Shaila lamentó la situación que vivieron los hijos de José José luego de la muerte de éste.

“Yo nada más les digo que espero que encuentren paz, esta forma de comunicación y de confrontar las cosas sin escalarlo y respetar su privacidad y darles mucho amor y cariño porque son los peores momentos“, sostuvo.

Próximamente la cantante lanzará dos canciones, una con Carlos Marín, del grupo Il Divo y otra con Pancho Barraza.

Shaila visitó tierras mexicanas para ser parte de la quinta edición de la Expo Compositores 2019, los días 22 y 23 de octubre en el Gran Hotel de la Ciudad de México.

POR: Clarisa Anell Soto