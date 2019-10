A Yalitza Aparicio la celebran en su tierra como toda una diva

View this post on Instagram

Se le otorgó a @yalitzaapariciomtz un reconocimiento como "Tlaxiaqueña Distinguida" y por promover el orgullo de identidad de la mujer tlaxiaqueña. Ante este acto y el mensaje de la actriz, el público se entregó y orgulloso de su paisana ovacionó de pie a quién es considerada entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. #ViveTlaxiaco