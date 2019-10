Empresario pierde más de $1,000 millones por hacer comentarios machistas

El empresario ya se disculpó, pero aún así no deja de perder dinero

La empresa de administración de dinero del multimillonario Ken Fisher ha perdido más de $1,000 millones de dólares, después de que el hombre de negocios hiciera algunas desafortunadas declaraciones durante una conferencia que dio en San Francisco.

En su discurso, llegó a decir que obtener un nuevo cliente es como seducir mujeres, pero hizo esto de una forma que muchos consideraron ofensiva, ya que dijo: “Es como querer ligarse a una chica en un bar (…) como abordar a una mujer en un bar y decirle: ‘Oye, quiero hablar de lo que hay en tus bragas’“.

Fisher es el fundador de Fisher Investments, una empresa que, antes de la conferencia, manejaba aproximadamente $112,000 millones de dólares. Pero después de los comentarios sexistas que hizo, los inversores ya están retirando su dinero, mismo que ya superan los $1,200 millones de dólares.

Por ejemplo, el alcalde de Boston, Marty Walsh, anunció que la ciudad dejaría de trabajar con las inversiones de Fisher, y retiró sus activos en pensiones con un valor de $248 millones.

En una carta pública, el alcalde dijo que los comentarios de Fisher demostraron una profunda falta de juicio, y que “Boston no invertirá en compañías dirigidas por personas que tratan a las mujeres como productos”.

“Las declaraciones hechas por Ken Fisher implican no solo su propio juicio, sino potencialmente el de la compañía entera”, añadió el alcalde.

Por otro lado, el estado de Michigan también retiró $600 millones de dólares de su fondo de pensiones, y la junta de pensiones de Filadelfia también sacará $54 millones de la empresa.

Ante esta situación, Fisher dijo: “Algunas de las palabras y frases que usé durante una conferencia reciente para aclarar ciertos puntos, estaban claramente equivocadas y no debería haberlas hecho. Me doy cuenta que este tipo de lenguaje no tiene cabida en nuestra empresa o industria. Me disculpo sinceramente”.

–También te puede interesar: Banco JPMorgan contratará a personas con antecedentes penales