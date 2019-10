Jorge Bernal le promete a alguien llenarla de amor por siempre y no es su esposa precisamente

El presentador hizo público un mensaje de amor en Instagram y los comentarios no tardaron en aparecer

El conductor de Suelta La Sopa, Jorge Bernal, enterneció el Instagram al afirmar que el amor verdadero e incidicional sí existe. Y es que, aunque el mensaje no va dirigido a su esposa, no creemos que cause polémica alguna en su matrimonio, ya que el mensaje va dirigido a su pequeña hijita Kylie Rose Bernal quién está cumpliendo 5 primaveras.

“…Te amo princesa con todo mi corazón…”, fueron parte de sus palabras.

Jorge Bernal ha dejado claro en sus redes sociales que su familia lo es todo y no pone reparo en dejárselos saber siempre públicamente. Por lo que también, compartió un videos de hace cinco años cuando él y su esposa iban camino al hospital, para darle la bienvenida al mundo a su primogénita.

Incluso posteó también, el momento en que Karla, su esposa, estaba en pleno trabajo de parto teniendo las contracciones típicas del mismo. Con esto, Jorge nos deja claro que, mientras unos artistas son celosos de su privida privada, él no tiene problema alguno en compatir su vida familiar con su audiencia y fans.

¡Feliz cumpleaños para la pequeña Kylie!