Yalitza Aparicio se aleja del cine y la actuación

Yalitza Aparicio ha dado fuertes declaraciones sobre su futuro en la meca del cine, sobre todo porque de momento pretende tomarse un tiempo para disfrutar de su tierra natal, Tlaxiaco, en Oaxaca, México, según reportó la cadena Telemundo.

“Hay proyectos cinematográficos, que por cuestiones de agenda, no sé hasta cuándo los vamos a empezar (…) No me comprometí con nada con los directores, pero si en algún momento yo ya no les funciono para el personaje que están buscando, están en todo su derecho de buscar a alguna otra persona“, dijo la protagonista de la cinta Roma.

La actriz también señaló: “Todo lo que he hecho es transmitir el amor que tengo a mi tierra, el amor que me enseñaron a mis orígenes y también lo que la gente de Tlaxiaco me ha transmitido. No quiero ser de esas personas que salen de su tierra y se olvidan de ella“. Por eso Aparicio regresó a casa y de momento se aleja del cine, tal vez para retomar fuerzas en todo lo que recibe algún proyecto que verdaderamente la pueda tentar para así regresar a Hollywood.

Por su mensaje y su trabajo la joven fue homenajeada por promover el orgullo e identidad de la mujer indígena.