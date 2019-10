“A mi mamá nadie la toca”: Sofía, hija de Fabiola Campomanes también da su versión de la supuesta agresión a Jonathan Islas

La hija de la actriz relató que Jonathan Islas tiene graves problemas con el alcohol y que incluso, necesitó terapias para superar su adicción

Fabiola Campomanes ha dado de qué hablar en los últimos días por una acusación de violencia en contra de su ex pareja sentimental, Jonahtan Islas, quien denunció a través de sus redes sociales que la actriz lo golpeó mientras estaba bajo los efectos de las drogas.

Poco tiempo después la actriz dejó claro que la agresión nunca sucedió y que si hubo un enfrentamiento, pero nunca lo golpeó y sólo quería que su hija, Sofía no se viera involucrada en la pelea.

Pero fue la misma Sofía Campomanes, quien por medio de sus redes sociales, salió a dar su propia versión de lo sucedido la noche de la supuesta agresión:

“Si yo hubiera escuchado lo que estuviera pasado, mi mamá me conoce y las personas que me conocen saben que fue para bien el hecho de que yo no escuché porque si yo hubiera escuchado que este señor estaba agrediendo a mi mamá de la manera en que la estaba agrediendo, de la manera en que me consta que la estaban agrediendo, porque hay gente de testigo, yo definitivamente no me hubiera puesto tan: ‘por favor, vete de mi casa’. Lo que mi mamá hizo se llama mecanismo de defensa que significa que mi mamá entendió que este señor no estaba en sus cabales y decidió que la mejor darle por su lado”, explicó.

La joven que debutó como actriz en la telenovela “La jefa del campeón” de Televisa, reveló que después del primer enfrentamiento en la fiesta a donde asistieron, Jonathan Islas llegó a su casa y subió al cuarto de su mamá, en donde se acostó y pasó la noche, pero fue a la mañana siguiente, cuando Fabiola le pidió que se fuera, sin embargo, las cosas se salieron de control debido a los niveles de alcohol que aún presentaba el hombre.

“Enojada le dice, sabes qué te puedes retirar de mi casa. Él despierta de una manera agresiva y alcoholizada decide ponerse violento y sacarle las cosas en el cuarto de mi mamá y de más”, señaló Sofía, quien también dejó claro que Islas tiene serios problemas con el alcohol e incluso asistió a un programa de alcohólicos anónimos.

También sentenció que si ella se hubiera enterado de lo que sucedía en su casa, la reacción pudo haber sido peor porque a su mamá nadie la toca:

“Si me vas a tocar a mí, antes definitivamente me voy a defender, a mi mamá nadie la toca, ni para empujarla ni para agredirla verbalmente”, confesó.

Sofía denunció que Jonathan regresó a su casa acompañado de varias personas y camionetas, pero ante el miedo de lo que pudiera hacer la ex pareja sentimental de su madre, la joven envió un mensaje:

“Era muy evidente en tus videos, yo no sé por qué quieres lastimarnos así y lastimarte a ti y a tu familia porque se terminó una relación (…) y eso que llamas amor no está bien”

Sofía concluyó el mensaje asegurando que su madre es una mujer ejemplar y hay muchas personas que realmente conocen a Fabiola Campomanes, que también saben la clase de mujer que realmente es.