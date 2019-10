Cuidadores de niños logran un sindicato

Ley firmada por el gobernador Newsom, que entrará en vigor en 2020, busca proteger salarios y beneficios para los trabajadores

Frente a docenas de proveedoras de cuidado infantil y padres de familia, el gobernador Gavin Newsom fue reconocido por la reciente victoria al firmar la AB 378, mejor conocida como la Ley de Construcción de un Mejor Sistema de Cuidado y Educación Temprana.

Esta norma, que entrará en efecto el 1 de enero de 2020, apoya a los proveedores de cuidado infantil; es decir a quienes cuentan con un negocio de cuidado al menor —que en su mayoría son mujeres— a formar un sindicato y negociar de manera colectiva con el Estado de California.

Desde el centro Watts Labor Community Action, ubicado al Sur de Los Ángeles, Newsom agradeció el trabajo de las proveedoras de cuidado infantil y dijo entender el arduo trabajo que realizan ya que él tiene cuatro hijos.

“Yo aprecio el sacrificio que cada una de ustedes hace día a día. Hablamos de lo importante que es su trabajo todos los días para cuidar y apoyar a nuestros niños pequeños”, elogió el gobernador.

Cabe resaltar que estas personas, que cuentan con un centro de cuidado de niños (childcare) en su hogar u otro sitio, velan por menores cuyos padres son beneficiarios de subsidios de parte del estado para pagar este programa.

Muchos de estos lugares, optan no solo dar cuidados y alimentos si no, también por adquirir juegos o libros educativos para los pequeños.

Fue por ello que Newsom aseguró que cuando se habla de la brecha en la educación de los niños, no se trata específicamente de los logros [que alcanzan] si no de una brecha de preparación a tiempo.

“Los niños están entrando al jardín de niños atrasados porque no valoramos su trabajo [de las cuidadoras], no valoramos el cuidado de los niños. Hoy eso está cambiando en el estado de California gracias a todos ustedes”.

Newsom dijo que para la edad de 4 años el cerebro de los niños está formado en un 85% y deben de haber hablado un promedio de 45 millones de palabras.

Sin embargo, donde no hay recursos suficientes, el promedio de palabras para un niño a la edad de 4 años es de 13 millones.

Cumplió su palabra

Newsom agradeció la lucha de los trabajadores y sindicatos por seguirlo hasta que cumpliera su promesa de campaña de apoyarlos en esta lucha.

La ley firmada por el gobernador el 30 de septiembre, y escrita por la asambleísta Monique Limón, permitirá que los proveedores puedan tener un asiento en la mesa para negociar situaciones que afectan su profesión. Estas pudieran incluir, un mejor pago por sus servicios, educación para las cuidadoras, beneficios de salud, entre otros.

Leonarda Albarrán Rodríguez llegó ayer desde la ciudad de Santa Ana para ser testigo del histórico momento donde las cuidadoras se unieron al gobernador para festejar el acceso a una mejor educación temprana de los niños y un mejor salario para ellos.

“Yo cuido ocho niños y me pagan poco pero yo sé que ellos necesitan amor, cariño, comprensión y calor porque sus papás trabajan todo el día. Entonces yo me encargo de eso”, dijo la mujer, quien igual que decenas de mujeres vestía orgullosa su camisa amarilla. “He trabajado en esto por 11 años y me gusta mucho”.

Lilia Salgado, llegó desde la ciudad de Watson, al norte de California, para confirmar que la promesa del gobernador durante su campaña fue cumplida.

“Él es muy humilde y muy buen gobernador. Él nos dijo que nos iba a ayudar y lo ha cumplido”, dijo Salgado quien fue la trabajadora elegida para presentarlo en el evento.

Agregó que ha cuidado niños por más de 10 años y que este empleo le permitió dejar los campos donde trabajaba como agricultora.

No obstante, aunque considera que tiene un empleo un poco mejor, el salario bajo no le permite tener la calidad de vida que ella quisiera ni el acceso a recursos para los niños que cuida, que usualmente son de 12 a 14 niños.

“Con esta ley estamos viendo que es la protección laboral más sólida para los proveedores de cuidado infantil”, expresó.

Por 16 años se luchó por aprobar esta ley que ahora se espera beneficie a más de 40,000 cuidadores de niños.

Mary Kay Henry, presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) agradeció tener como aliado al gobernador Newsom, ya que en el pasado habían fallado en su intento por aprobar la ley.

“Nos sentimos orgullosos de tener a un increíble socio y un gobernador que nos ve y nos entiende ya que algunas cuidadoras tienen que tener de dos a tres trabajos para llegar al fin de mes”, aseveró Henry.

En su discurso, Newsom también se enorgulleció de decir que California es el estado más diverso.

“Nosotros no toleramos la diversidad, [si no que] celebramos la diversidad todos los días”, aseguró al ver las caras de las mujeres cuidadoras de niños, quien en casi la mayoría de casos eran mujeres de color.