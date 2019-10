Gobernador Newsom firma la medida AB 378 que beneficia a los proveedores de cuidado infantil

Ahora 40 mil trabajadores en California que generalmente obtenían bajos salarios y no contaban con ningún beneficio laboral, tendrán derecho a sindicalizarse

Con más de una década en la lucha por mejorar el sistema educativo de la primera infancia, el gobernador de California Gavin Newsom firmó el lunes por la tarde la medida AB 378, mejor conocida como la Ley de Construcción de un Mejor Sistema de Cuidado y Educación Temprana.

La ley, escrita por la asambleísta Monique Limón, permitirá que unos 40,000 proveedores de cuidado infantil de California tengan el derecho a crear un sindicato y poder negociar colectivamente con el estado situaciones que afectan su profesión.

Estas demandas pudieran incluir, un mejor pago por sus servicios, educación para las cuidadoras, beneficios de salud, entre otros.

La AB 378 está programada para entrar en vigor el primero de enero del 2020.

La asambleísta Limón dijo en un comunicado que, para mejorar el cuidado infantil, California debe escuchar a los miles de proveedores que cuidan a los menores en el hogar, quienes conocen mejor a las familias trabajadoras.

“No hay voces más conocedoras o apasionadas sobre las necesidades críticas del cuidado infantil de California que este grupo, en su mayoría, de mujeres que trabajan todos los días para criar a nuestros hijos y alimentar nuestra economía al permitir que los padres se presenten a trabajar”, dijo la asambleísta Limón.

Celebración esperada

Silvia Jordán, de 58 años, es la dueña de la guardería Jordán Family Daycare en Eagle Rock, y es una ferviente partidaria de la AB 378. Para ella esta es una muy buena noticia ya que desde hace 15 años ella ha cuidado a niños que van de los 4 meses hasta los 12 años de edad.

“Esa es mi pasión. Me encanta trabajar con niños. Los niños son como una florecita que va creciendo y entre más la cuidas, más bella es”, aseveró la cuidadora. “Ellos me quieren tanto que me dicen ‘abuelita’ o ‘nana’”.

Desafortunadamente la dicha de cuidar a niños también juega un papel importante en la vida personal de Jordán. Su salario se acorta y su edad aumenta, así que ella necesita tener beneficios y un mejor salario.

Jordán, quien ha protestado y luchado a favor de la AB 378, confirmó que su salario—después de todos los gastos para sostener el centro—llega a ser de $7 a $10 la hora.

“Esto demuestra que lo que hacemos es por absoluta pasión”, dijo Jordán quien actualmente cuida a 10 niños.

Añadió que regularmente tiene que estar comprando materiales educativos y de entretenimiento para mantener a los pequeños activos.

Ella contó que fue la misma necesidad de los padres que buscaban a alguien que proveyera cuidado de calidad, amoroso, esmerado y donde se enfocaran en las emociones de los niños, lo que motivó a Jordán a abrir su guardería. Actualmente sirve las áreas de Eagle Rock, Pasadena, Glendale y Highland park.

El bienestar de los niños con un cuidado de calidad es otra de las razones por la cual ella apoya la AB 378.

“Queremos que la comunidad, que la sociedad se dé cuenta que necesitamos apoyo moral, económico y educativo”, aseveró Jordán.

Max Arias, director ejecutivo del sindicato SEIU- Local 99, explicó que el estado subsidia a personas de bajos ingresos para el cuidado infantil de sus hijos. Sin embargo, este es muy poco para las cuidadoras que usualmente cuidan a los niños en sus casas, o garajes.

Debido a que las cuidadoras no tienen representantes en su profesión, ellas no habían tenido la oportunidad de negociar colectivamente con el estado ni podían formar su sindicato quedando en condiciones vulnerables y precarias.

“Ellas tienen que pagar a asistentes y después de los costos de útiles, libros, comida les sale muy bajo su salario. Como $5, $6 si lo calcula por hora porque trabajan muchas horas”, indicó Arias.

Con la aprobación de la AB 378, California se une a 11 estados de la nación donde los proveedores de cuidado infantil pueden negociar con el estado mejoras para el sistema educativo de la primera infancia. Estos incluyen; Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Washington.

Entre los temas de interés que se podrán negociar están los subsidios para familias de bajos ingresos que no pueden pagar el costo creciente del cuidado infantil. Se estima que actualmente este cuidado oscila en California entre los $14.000 al año por niño.