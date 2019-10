El video del año: Kahwi Leonard, el “Fresh Prince of LA” está por destronar al Rey, Lebron James

La parodia de la legendaria intro del programa de Will Smith, aplicada a la "Batalla por LA"

La rivalidad entre Los Lakers y los Clippers en Los Angeles ha llegado a extremos nunca antes vistos y demasiado divertidos.

El sitio House of Higlights aprovechó la situación para crear la mejor parodia al respecto en la que no deja nada bien parado al autonombrado ‘Rey’ De la NBA y en la que dejan claro que ya hay un nuevo monarca en California.

El video replica la famosa intro de la serie que lanzó a Will Smith a la fama en los años 90, The Fresh Prince of Bel Air, pero en ella aparece Kawhi Leonard cantando una versión adaptada a la situación.