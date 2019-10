¿Qué hay en el futuro de Neymar?

Hay de dos sopas: se queda en el PSG de por vida o se va en cuanto esté completamente recuperado. No habrá medias tintas

El Paris Saint Germain se está planteando sólo dos posibilidades que involucran el destino de Neymar, no habrá medias tintas: o lo firman prácticamente de por vida o lo dejan ir en el próximo mercado de invierno.

De acuerdo con el Diario As, el club parisino aún confía en el jugador y quiere conservarlo, pero saben que no será sencillo volver a firmar al brasileño si no le ofrecen algo realmente atractivo, por lo que pretenden darle un contrato que lo amarraría al club hasta el 2025, prácticamente durante todos los años que le queden al clímax de su carrera y le pondrían una cláusula de recisión más alta que la actual, que de por sí es impagable. A cambio le darían el salario más alto de la plantilla y múltiples privilegios, con lo que destronaría a Mbappé como el rey del equipo.

Sin embargo, el PSG aún duda si esta será la mejor decisión, ya que Neymar ha manifestado su inquietud por marcharse del club y eso podría jugarles en contra. Pero sobre todo, porque el brasileño ha sufrido lesiones constantes en los últimos meses, así que temen que su inversión no sea la mejor y terminen pagándole por no jugar.

Lo único seguro hasta el momento es que el equipo esperará a que el jugador se recupere completamente de todas sus dolencias para poder tomar la mejor decisión de entre estas dos posibilidades.