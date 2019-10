“Yo hice a Carlos Vela famoso” y otras bombas que soltó Zlatan tras caer contra el LAFC

El maestro de la polémica dijo seis frases que levantaron ámpula en sólo unos minutos

El siempre polémico Zlatan Ibrahimovic soltó declaraciones que han dado mucho de qué hablar desde que salieron de su boca anoche, luego de quedar eliminado del campeonato de la MLS a manos del LAFC.

Y es que el sueco nunca se mide. Primero le echó la culpa a la defensiva por la primera derrota de su equipo en el Clásico de Los Ángeles: “Toda la temporada fue igual, recibimos más goles de los que anotamos y así no se puede ganar ni conseguir el título”.

Después también repartió un poco de su ‘veneno’ para los encargados del VAR “Nosotros sabíamos que había fuera de lugar en el segundo gol de Carlos Vela, pero cuando los árbitros del VAR están tomando café con Magic Johnson es difícil que tomen las decisiones correctas”, dijo el atacante y acto seguido, aclaró que no iba a ahondar en el asunto, pero de paso también le dio un golpecito a la liga como organización “En fin, no me voy a quejar de ellos porque no me voy a rebajar a su nivel, la MLS está en proceso de mejorar y por ahora no está al cien por ciento”.

¿Habrá sido el último partido de Zlatan Ibrahimovic con el LA Galaxy? 🤔 De serlo, Carlos Vela le echó a perder la despedida con dos goles que los elimina de las Semis de Conferencia en la MLS. ⚽️ ¡Te pasas, Cracklitos! 😎 pic.twitter.com/4zWocNEQWD — MedioTiempo (@mediotiempo) October 25, 2019

Sobre su rivalidad con el otro equipo angelino y Carlos Vela, declaró que él fue la razón de que se dieran a conocer.

“Yo hice a LAFC famoso, incluso hice a Carlos Vela famoso, entonces ellos deberían de estar felices porque si yo no estuviera aquí, no hubiera nadie aquí entrevistando a jugadores del Galaxy en este momento”.

“Hice famoso al #LAFC. Hasta a 🇲🇽 Vela hice famoso, debería estar feliz”. ¡¡BOOOOOOOM!! 💣🔥 – 🇸🇪 Zlatan Ibrahimovic.

🇺🇸 #MLS. pic.twitter.com/Uydd3rkPwl — Major League Soccer 🇺🇸 (@MLS_Goleador) October 25, 2019

En cuanto a la comparación del Derbi de Los Ángeles con los de otros clubes para los que ha jugado y a si la presión de la gente influyó en el resultado, el futbolista aprovechó para minimizar, una vez más, el Banc of California Stadium.

“Yo lo he dicho muchas veces, venir a jugar al estadio de LAFC es como un entrenamiento porque es muy pequeño para mí, sin faltar al respeto. Cuando juego un clásico en Italia como el de Inter y Milán me silban 80 mil personas, aquí solamente 20 mil“, agregó.

The world according to Zlatan. pic.twitter.com/vZQqcQkwWW — B/R Football (@brfootball) October 25, 2019

Finalmente, hablando sobre su futuro, el sueco soltó otra ‘bomba’: “Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”, sentenció.