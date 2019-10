Empleada de tienda de segunda mano halla dineral en abrigo donado, y lo devuelve

Una empleada de una tienda de artículos de segunda mano en Valparaíso, Indiana, halló $7,000 dólares en el bolsillo de un abrigo que habían donado y los devolvió al dueño.

El hallazgo ocurrió hace unas dos semanas en Plato’s Closet, a una hora de Chicago.

Jennifer Kimes encontró los billetes enrollados en forma de tubo mientras inspeccionaba ropa.

“Cuando metí la mano en el bolsillo, sentí algo. Cuando saqué el dinero, me asusté un poco, así que lo guardé en el bolsillo por un segundo y luego lo volví a sacar y corrí a ponerlo en la caja registradora”, dijo Kimes a Fox News.

La mujer procedió a llamar a la dueña de la tienda y ambas localizaron al propietario del dinero, quien dijo que los había guardado en la pieza de vestir por considerarlo un lugar seguro y luego se olvidó. Se desconoce si Kimes fue premiada de alguna manera por su acción honesta.

