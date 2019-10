Alexis Ayala estuvo a punto de perder un ojo

El actor mexicano sufrió un feo percance

Alexis Ayala acostumbra compartir con sus seguidores sus rutinas de ejercicio y aunque generalmente suele tener mucho cuidado al realizarlas, esta vez las cosas no salieron del todo bien y sufrió un accidente que lo dejó muy preocupado pues por un momento llegó a pensar que podría perder la vista.

A través de Instagram Stories, el actor reveló que se golpeó el pómulo izquierdo y que la herida quedó muy cerca de su ojo, por lo que comenzó a ponerse nervioso y pensar en las posibles consecuencias que esto podría traerle, aunque minutos más tarde ya se pudo tranquilizar y revisarse la herida con calma.

“Les cuento que ayer en la noche me pegué. Hoy me duele bastante, así que creo que en un rato voy a ir al doctor a que me revise. Ayer me duró un muy buen rato el ataque de pánico y pensaba cosas como que pude haber perdido el ojo, es una sensación muy fea ese miedo tan fuerte, la cabeza nos plantea ideas espantosas”, dijo Alexis.

Para finalizar, el actor invitó a sus seguidores a poner atención a todo lo que les pasa y hacerse conscientes de sus pensamientos, palabras y actos para que su mente, cuerpo y alma estén conectados y fluyan de manera armónica. Asimismo, dijo que el incidente no le impidió seguir ejercitándose como siempre lo hace.