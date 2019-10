¡Sin harinas! Spaghetti de calabacita

¿Se te antoja un spaghetti, pero estas a dieta? Aquí te presentamos una opción que te librará de la culpa

Si te has decidido a comer de manera más saludable y deliciosa, o no sabes cómo hacer que tus hijos coman verduras, Te enseñamos a hacer un spaghetti donde la estrella del platillo son las verdes y nutritivas calabacitas. No usaremos pasta, ¡cero harinas y carbohidratos procesados!

La receta que te compartimos rinde perfectamente para seis personas.

INGREDIENTES

4 piezas de calabaza

1 cucharada de aceite de oliva

1 a 2 dientes de ajo finamente picado

¼ de cebolla finamente picada

1 pimiento morrón en aceite

¾ de taza de elote

2 piezas de chile serrano en rodajas finas

1/2 aguacate en rebanadas y queso panela para decorar

Sal y pimienta

PREPARACIÓN

Cortar la punta de las calabacitas, y cortarla en tiras muy finas, puedes ayudarte de un rallador de verduras Picar los dientes de ajo. Cortar el pimiento morrón en tiras delgadas y luego hacer las tiras cortas. Calentar el aceite en un sartén profundo y sofreír la cebolla, el ajo picado hasta que estén transparentes, agregar los elotes, el chile serrano y cocinar por un minuto más. Agregar las tiras de calabacita y las tiras de pimiento morrón. Sazonar con sal, pimienta y cocinar de 3 a 5 minutos Sirve y decora con el aguacate y queso panela. El platillo resulta lleno de color, sabor y nutrientes, ideal para acompañar la proteína de tu preferencia.

¿SABÍAS QUE?

Entre tantas propiedades de la calabacita son:

No tiene grasas, ni calorías

Es fuente importante de potasio, así que ayuda a controlar la presión arterial al disminuir el sodio en la sangre; es ideal para personas con hipertensión.

Es rica en vitamina A y C.

Fuente de hierro, ideal para ser consumida por niños y mujeres jóvenes.

Es rica en vitaminas de complejo B, folato, B6, B1, B2, B3 y colina, así como minerales como hierro, manganeso y fósforo.

Fuente: Alimentos Saludables