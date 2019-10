Bárbara de Regil es acusada de usar fotoshop en las imágenes que comparte en sus redes sociales

La protagonista de “Rosario Tijeras” vuelve al escándalo por una serie de fotografías en las que aseguran que no es su cuerpo real

Bárbara de Regil vuelve a estar en el ojo del huracán por las imágenes que comparte en sus redes sociales, en donde se le ve luciendo un cuerpo perfecto.

Hace unos meses, la actriz de 32 años fue criticada por compartir su estilo de vida saludable en redes sociales. La controversia inicio por un video en el que pedía a las jóvenes no beber en exceso y evitar la comida frita porque le hacían daño a su cuerpo.

Y aunque después trató de aclarar su polémico comentario, insistió diciendo que la comida frita no se debe consumir frecuentemente, porque lo frito es malísimo. A pesar de ello, sus haters comenzaron con la ola de memes y críticas hacia la actriz.

Y aunque todo parecía haber quedado en el olvido, la protagonista de “Rosario Tijeras” vuelve al escándalo por una serie de fotografías en las que aseguran que no es su cuerpo real, y que recurre a la ayuda de herramientas digitales para lucir un abdomen de acero, trasero y piernas torneados.

Ante las numerosas críticas, la coach motivacional decidió salir a aclarar que nunca ha mentido y dedicó algunas Instagram stories para dejar claro que todo aquello que digan sus detractores no le importa y pide a sus seguidores que dejen de criticar y sentir envidia por los demás:

“Baila y Sonríe … 💌 Vive intensamente ‼️Ocúpate en ser TAN FELIZ que no tengas tiempo de criticar a los demás … Yo no tengo 1 min para pensar mal 🧠 , hablar mal 🤭y mucho menos escribir nada malo de NADIE 🤗…. La envidia es el peor sentimiento … el que envidia mira de arriba a abajo buscando algún defecto 🧐… y si lo encuentra lo comenta … y si no, LO INVENTA ‼️🤷🏻‍♀️ Así que TÚ …. Siembra tus propios Logros ‼️🌸🧠🌼 • No puedes hablar mal de los demás y esperar que te vaya bien en tu vida • YA QUE SIEMPRE VAS A RECIBIR LO QUE DAS ♥️ good night 🌙 💌“”fue el mensaje que compartió la actriz junto a un video en donde baila luciendo un pequeño bikini que deja ver su abdomen marcado.