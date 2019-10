Harto de Zidane: Bale retoma el contacto con el fútbol chino para irse en diciembre

El galés se siente poco valorado e incluso castigado en el entorno merengue y busca una alternativa

La telenovela entre Zinedine Zidane y Gareth Bale parece no tener fin y lo que parecía haberse arreglado, al menos estabilizado luego del mercado invernal, parece haberse vuelto a encender, pues el galés se siente poco valorado e incluso castigado y según algunos diarios españoles, busca a como dé lugar su salida del equipo en diciembre.

Los representantes de Bale ya mantienen conversaciones con diversos conjuntos de la Superliga china, entre ellos el Shanghai Shenhua que estuvo a punto de fichar a Bale en la primera semana de julio y quien parece ser el equipo más interesado por sus servicios.

14 preguntas en castellano a Zidane en rueda de prensa. 11 han sido sobre Gareth Bale.

1 sobre los 25 años de Raúl.

1 sobre volver a jugar en Liga tras 11 días.

1 sobre el tiempo que se juega realmente en los partidos de fútbol en España. — Sergio Valentín (@SergioValent1n) October 29, 2019

Bale se fue a Londres, al parecer sin permiso de Zidane, a resolver unos asuntos personales y no jugará ante el Leganés el día de mañana.

Por su parte, Zidane, ofreció una rueda de prensa en la que la situación de Bale fue punto de atención, en la que aclaró que no tiene mala relación con el galés y descartó su salida en el próximo mercado invernal.

🎙️💭Zidane (@realmadrid): 🙄 "Bale nunca habla de marcharse del Real Madrid" 😮 "Es un tema personal y no puedo decir lo que está pasando" ☺️ "Bale está aquí porque creo que está contento" 📺 #Golazo pic.twitter.com/esh06nZueL — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) October 29, 2019

“Se dicen muchas cosas y nosotros tenemos una buena relación. Es un jugador que está aquí, que se esfuerza, entrena y cuando no está disponible es porque tiene algo y punto. Se habla mucho y de muchas cosas pero al final lo importante es que cuando esté listo y al cien por cien sabemos el jugador que es. Cuando no está disponible no lo está y no hay que montar ningún lío. Tenemos una buena relación y está metido en jugar bien para el equipo“, manifestó.

Zidane reconoció que él no ha dio permiso para que Bale se fuera a Londres ayer y no acudiese hoy a la ciudad deportiva del Real Madrid, y que fue el club el que lo hizo por “asuntos personales“.

😱 "NO LO SABÍA". @EduAguirre7 le desvela a Zidane que Bale viajó a Londres con su fisio. #JUGONES pic.twitter.com/0jPfzTUft0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2019

“Es un tema personal y ha tenido permiso del club, nada más, no hay historia. Se ha ido porque no está disponible pero creo que nunca él habla de marcharse. Está en el Real Madrid, entrena y juega cuando puede“, aseguró.