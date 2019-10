Los “arreglitos” estéticos de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera presume en sus redes su belleza pero... ¿Todo es natural?

Chiquis Rivera se ha convertido en una de las herederas más polémicas de la cantante Jenni Rivera. En sus redes sociales siempre impacta a sus seguidores con las imágenes que comparte y sin duda su belleza es incomparable.

Pero muchos creen que el característico sex appeal de la Rivera no es del todo natural, pues en más de una ocasión se le ha visto con un radical cambio de apariencia. Sin embargo ella misma ha salido a callar los rumores y a decir que absolutamente todo lo que se dice de sus “arreglitos” es falso. Una fotografía que compartió en Instagram en el mes abril fue el detonante de esta especulación. Según sus seguidores, los labios de la famosa cambiaron radicalmente de un día a otro.

Botox y extensiones

No es secreto que ha acudido al botox para pronunciar sus atributos. Ella misma ha confesado que al ser estrella de un reality su vida es completamente abierta, por lo que no teme hablar de ello. Por su parte, al público no parece molestarle la alternativa, pues su cuerpo sigue luciendo una silueta sin igual.

En una entrevista para El Gordo y la Flaca, Chiquis habló con sinceridad, “Me hago bótox, les enseño. Me pongo extensiones, les enseño. Me pongo extensiones en las pestañas, les digo”. Y si bien dio santo y seña de sus arreglos, dejó en claro que si hay algo natural en ella son sus labios y los ojos.

Sus “arreglitos” no quirúrgicos

La Chiquis Rivera es fanática de ponerse uñas, extensiones y hacerse miles de maquillajes extravagantes que resaltan su estilo. Sus fotografías hablan por sí solas y demuestran que todo lo que decide vestir, le queda sensacional.

Con información de El Gordo y la flaca.