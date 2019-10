El comentario ‘impropio’ de Pedro Sola de ‘Ventaneando’ que dejó a todos preocupados

El presentador parece estar viviendo por momentos difíciles

Pedro Sola es una de las personalidades de televisión más queridas por el público latino. Su intervención diaria en el programa “Ventaneando” de TV Azteca ha hecho que se convierta en entrañable.

El popular conductor publicó un mensaje en Twitter que dejó a todos sus fans preocupados ya que se percibió que pasaba por unos momentos difíciles.

“Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien”, fue el mensaje de Sola.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Fans, famosos y en general, respondieron con mensajes de apoyo intentando animar al presentador. Sola se mostró agradecido con la solidaridad de todos los que respondieron.

Después de haber preocupado a todos, Pedro aclaró sus palabras de horas previas.

“Esta mañana no me encontraba bien de ánimo y tal vez movido por eso escribí algo impropio”, aclaró Sola. “A esta hora ya estoy recuperado y agradezco a todas las muestras de cariño que me patentizaron. De verdad muchas gracias amigos”.

Pedro Sola aparentemente pudo superar lo que le aquejaba y pudo continuar con su día de mejores ánimos.