Maneja su auto por la vía del tren hasta la estación y dice que lo hizo por despiste

Ante el volante hay que estar muy atento ya que los despistes pueden causar graves accidentes

Un despistado conductor manejó su auto por por la vía del tren hasta llegar a la estación de Santa Justa, en Sevilla, España.

El hombre accedió por una zona restringida a través de un camino de servicio por el que recorrió casi 800 metros, ante la policía dijo que se coló por error.

El hombre es un señor de 70 años que no presentaba signos de intoxicación ni comportamiento anormal. No sufrió daños y lamentó lo ocurrido. Solo dice que se despistó, no sabe cómo pudo manejar el vehículo por la vía y en el último tramo, también por el andén. Así lo hizo hasta llegar a la estación por el andén número 12, donde se ve al vehículo con dos ruedas en el anden y dos en las vías.

Este incidente llevó al cierre de dicho andén de la estación, pero no afectó al resto de trenes y tráfico ferroviario, ya que había suficientes vías para dar la cobertura habitual.

El vehículo fue retirado a primera hora de la mañana del pasado martes por una grúa especial ferroviaria dado que al lugar no puede acceder las grúas convencionales.