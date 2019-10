Julión Álvarez estrena video de “Más Te Recuerdo”

El cantante aparece grabando en el estudio acompañado por su Norteño Banda

El regreso de Julión Álvarez viene con todo, ya está disponible en Youtube su video de “Más Te Recuerdo”, el tema que estrenó hace un par de días.

Se trata del Lyric video oficial en el que el cantante chiapaneco aparece grabando en el estudio acompañado de su Norteño Banda.

“Y ando borracho, tratando de no pensarte, de que las ganas de mirarte no me ganen”, dice la letra de la canción que inmediatamente ha sido del gusto de sus seguidores que ya extrañaban otra canción de dolor de Juión Álvarez.

Este video se comparte después de que las canciones del chiapaneco fueron liberadas de las plataformas de streaming, tras el largo proceso al que fue sometido cuando estaba presuntamente vinculado a lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

En días recientes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos descongeló sus cuentas, mismas que estuvieron inhabilitadas durante la investigación, lo cual ya le permite al mexicano ingresar a los Estados Unidos y compartir libremente su música en plataformas de streaming.

El cantante no dudo en compartir inmediatamente la noticia en redes, signos de que continúa con una intensa actividad entre conciertos y grabaciones.

“Más Te Recuerdo” es un tema llegador que de inmediato se a colocado en el agrado del público, por lo que se espera que en corto tiempo se convierta en un clásico dentro del repertorio del chiapaneco.

