Lili Estefan celebra al amor de su vida en Instagram, y Maria Celeste reacciona

Happy Birthday para el AMOR DE MI VIDA!!!! @lorenzo_luaces El que me cambió la vida para siempre, un día como hoy ya hace #20 años. No saben la bendición que ha sido este flaco bellooooo en nuestras vidas!! Feliz cumpleaños hijo, aunque midas 6’4” serás siempre mi bebé 😄 mi Lorencito!!!!! Hoy alguien posteó esta portada 😳 @peopleenespanol #Abril #2001 Dios mío como pasa el tiempo volando ! Te quieroooooo to the moon and back and many many moons 🎂🎂🎂🎈🎉🎊🎈🎉🎊🎈