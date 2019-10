López Obrador dice que sigue vigente orden de captura contra a Ovidio Guzmán

El mandatario expresa su apoyo a las Fuerzas Armadas por la liberación del hijo de "El Chapo"

MÉXICO – A pesar del fallido operativo en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sigue vigente, con fines de extradición.

“Tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada”, dijo el mandatario durante su habitual conferencia de prensa, desde Palacio Nacional.

“Se mantienen los acuerdos de extradición, continua lo mismo”, indicó AMLO, luego de que se diera a conocer la cronología del fallido operativo para capturar al hijo de “El Chapo” Guzmán.

El gobierno de AMLO ha sido duramente criticado por haber capturado a Ovidio, pero después de recibir amenazas por parte de la gente del cártel de Sinaloa, las Fuerzas Armadas tuvieron que liberarlo.

Aunque, López Obrador ha defendido a capa y espada la actuación de las Fuerzas Armadas, para evitar un mayor derramamiento de sangre.

El miércoles, el gabinete de seguridad de AMLO presentó un video del momento que detuvieron a Ovidio Guzmán.

“Ya paren todo oiga, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo. Dígales que se retiren. Pero ya dígales, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadre por favor!”, se escucha decir a Ovidio Guzmán en el video.