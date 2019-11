Antonio Banderas no tenía ‘ni idea’ de que Madonna pretendía seducirle

Parece que la cantante tenía una debilidad por el famoso actor español

Aunque en una de las secuencias del célebre documental ‘En la cama con Madonna’ (1991),la cinta que abordaba los entresijos de la gira ‘Blond Ambition Tour’ que consagró a la artista como la estrella femenina más importante del momento, se puede apreciar claramente el interés de la reina del pop en conquistar al actor Antonio Banderas durante una fiesta que organizó Pedro Almodóvar en honor de la diva, lo cierto es que el malagueño ha confesado ahora que, hasta que no vio la mencionada película, no fue en absoluto consciente de la estrategia de seducción que la artista pretendía desplegar ante él.

“No tenía ni idea, lo digo de verdad. Tiempo más tarde, cuando yo estaba acabando de rodar ‘Los reyes del mambo’ aquí en Los Ángeles, Madonna me llamó una mañana y pensaba que alguien me estaba gastando una broma”, ha asegurado el intérprete a su paso por el programa nocturno ‘The Jess Cagle Show’. “No me podía creer que Madonna estuviera hablando personalmente conmigo por teléfono. El caso es que me dijo: ‘Oye, quería enseñarte un documental en el que apareces’. Y yo le contesté: ‘¿Qué documental? ¿De qué me hablas?'”.

Durante la mencionada charla telefónica, Madonna le proporcionó algunos detalles sobre lo acontecido en ese evento, celebrado en el hotel Palace de Madrid en 1990, al que acudieron buena parte de las llamadas chicas Almodóvar –Rossy de Palma, Loles León y Alaska, entre otras- y, lo que resulta aún más significativo, la entonces esposa del artista, Ana Leza. Con solo ver la escena, Banderas fue ya plenamente consciente -porque Madonna lo decía abiertamente- de que la vocalista intentó, en vano, protagonizar varios acercamientos para acabar ‘intimando’ con él.

“Siempre fue muy sincera conmigo. Me dijo que si quería que le quitara del metraje, que lo haría encantada. Yo le dije que no había problema, que me podía usar en su película si quería“, ha revelado Antonio, quien terminaría trabajando cinco años más tarde con Madonna en la aclamada ‘Evita’, cuando ella mantenía una relación sentimental con el padre de su primera hija, Carlos León, y el español estaba ya casado con su ahora exmujer Melanie Griffith.