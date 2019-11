Invitados “boicotean” boda por esta idea de los novios

Una chica contó en Internet cómo algunos de sus familiares no quieren asistir al casamiento porque no apoyan la idea que tuvo la pareja para vivir ese momento tan especial

Una novia se desahogó en Internet al considerar que su boda está siendo “boicoteada” por sus propios invitados. Sí, así como lo lees; esta mujer que ha quejado amargamente de que algunas personas, particularmente de su familia y de la de su prometido, están poniendo muchos peros para asistir a la ceremonia, ya que no están de acuerdo con una idea que tuvo la pareja.

Los novios decidieron celebrar su boda en la playa. El verdadero problema ha sido que la tienen programada para las 5:30 de la mañana, ya que ambos hicieron la promesa de que se casarían cuando saliera el sol.

“Todos los años en nuestro aniversario, mi prometido y yo nos levantamos temprano para ir a la playa y ver el amanecer juntos… Es una tradición muy especial, ya que ambos hemos superado una serie de desafíos personales mientras hemos estado juntos, y el simbolismo de ver comenzar un nuevo día es profundamente significativo para nosotros”, explicó la novia.

Pero la familia y algunos amigos no comprenden esta situación, indicándoles que la boda debería ser en un momento “más normal” del día.

“Mi prometido y yo no sentimos que estemos pidiendo algo tan irracional”, explicaba la joven, quien no informó si seguirán o no con su plan.