‘Ant-Man 3’ está confirmada y Peyton Reed será su director

View this post on Instagram

The third ANT-MAN movie will reportedly begin production in late-2020 or early-2021 and will likely release in 2022! (SEE LINK IN BIO)⁠ ⁠ #AntManAndTheWasp2 #AntMan3 #AntManAndTheWasp #AntMan #TheWasp #Wasp #ScottLang #PaulRudd #HopeVanDyne #EvangelineLilly #HankPym #MichaelDouglas #JanetVanDyne #MichellePfeiffer #EmmaFuhrmann #CassieLang #Stature #HannahJohnKamen #AvaStarr #Ghost #LaurenceFishburne #BillFoster #Goliath #AvengersEndgame #Avengers #Endgame #MCU #Marvel #MarvelStudios #MarvelCinematicUniverse