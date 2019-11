Raúl de Molina con el corazón roto por muerte de Walter Mercado

View this post on Instagram

Todavía no lo puedo creer, quien admire por ańos #WalterMercado a los 87 ańos de edad falleció en #PuertoRico. Este vídeo es de hace solamente un par de meses atrás. Descanse en paz uno de los pioneros mágicos de la televisión en Espańol. Nuestro “astro” ahora está en el cielo.