Tatiana muestra su mejoría tras sufrir parálisis facial

Hace una semana me dio parálisis facial por los cambios de clima en mis giras. Me inició el 24 de Octubre al aterrizar a California y de inmediato acudí al hospital. Al principio no quería decir nada e incluso presenté dos shows así, pero siempre he sido transparente con todos ustedes y se los compartí en un video, aunque hasta ahora no había querido publicar ninguna foto de frente. Cuando lo publiqué quedé sorprendida de todo el amor y apoyo que recibi de ustedes tatifans, amigos y familiares. No quise parar ningún show pues parte de la terapia es estar moviendo la cara, haciendo muecas, etc, y en gran parte mi show consiste en eso, aunque tuve que aumentar mis horas de sueño pues casi no dormía. 😱 Sé que muchos me han estado preguntando cómo sigo y les agradezco su preocupación y su interés. Gracias a sus buenas vibras, y claro a la terapia y a las vitaminas me estoy recuperando muy rápido y quiero compartirlo con ustedes. La primera foto es del 24 de Octubre, el día que inició la parálisis, y la segunda es de hoy 3 de Noviembre. Gracias por todo su cariño y apoyo, aun sigo con mis terapias, inyecciones y vitaminas pero ya hay mucha mejoría, los quiero! ♥ #Tatiana #Cantante #ElShowDebeContinuar #YoPuedo #NoEstacionarse