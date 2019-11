Carlos Vela le hace un guiño al Tri: “Las puertas de la selección están abiertas”

El jugador mexicano del momento abrió un resquicio de posibilidad para volver a la selección con el proyecto de Martino

Después de hablar una y mil veces sobre sus increíbles logros en la MLS, Carlos Vela por fin tocó un tema sustancial para los mexicanos: su regreso a la selección mexicana.

Vela es claramente el jugador mexicano del momento, su liderazgo sería algo importantísimo para El Tri, pero la relación entre Vela y la Federación siempre ha sido conflictiva, sin embargo, en la entrevista que le dio a TUDN, dejó claro que la puerta no está cerrada y habló de su buena relación con el ‘Tata’ Martino:

“Tenemos una relación muy buena, él me escribe felicitándome, yo le escribo cuando ganan. Al final, que uno diga las cosas claras no quiere decir que sea ni mala persona o un payaso, digo lo que pienso y si te vale, bien, sino pues busca alguien que te vayan a dar lo que estás buscando y eso es lo que le dije desde el primer momento”, aseguró el jugador del LAFC.

PODRÍA VOLVER "Hablé con el Tata y le dije: mira, si había una dificultad, estoy abierto a platicar; yo también, si cambio de parecer podemos platicar y, después, él tomará la decisión. Tengo buena comunicación con él".#CarlosVela sobre la posibilidad de volver a #Selección. pic.twitter.com/S2t40pvuQi — Tiempo Real (@TiempoReal_mx) November 5, 2019

“Le dije, si tú tienes una duda, necesitas un consejo; he jugado mucho tiempo, he pasado muchos problemas en selección, tienes mi teléfono, llámame y te ayudo; no es un cerrar la puerta, ni odio a la selección, al revés, quiero ayudar pero desde otro lado. El Tata es el que decide si me quiere llamar, no estoy peleado con él y siempre vamos a tener las puertas abiertas para platicarlo“.

Una luz de esperanza surge para que Carlos Vela ya con toda su experiencia y logros a cuesta, lidere el proyecto de selección de Martino quien puede tener ‘a tiro de piedra’ a su mejor arma.