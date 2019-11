Dado que el robo de identidad sigue siendo una gran amenaza para los consumidores, la mayoría de los expertos recomienda que congeles tus cuentas de crédito para evitar fraudes.

Sin duda alguna, una congelación puede ayudar mucho a proteger tus finanzas. Pero si ya lo hiciste, no te sientas satisfecho solo con eso, dice Ted Rossman, un analista de la industria en Creditcards.com. Debes tomar medidas adicionales para minimizar los riesgos de los piratas informáticos y ladrones.

Esto se debe a que una congelación de crédito no evitará que alguien con tu número de seguro social o la información de tu licencia de conducir te robe tu reembolso de impuestos, solicite préstamos a tu nombre o robe otras cuentas que tengas.

Resolver problemas de robo de identidad puede significar pasar algunas horas en el teléfono con los bancos, la policía y las agencias de gobierno. Pero para casos complejos, el proceso podría llevar meses o incluso años. Y podría resultar costoso debido a los honorarios legales y otros gastos para limpiar las cuentas fraudulentas, dice Eva Velásquez, presidenta y directora ejecutiva del Identity Theft Resource Center (ITRC), un grupo sin fines de lucro que ayuda a las víctimas de fraude.

Aun así, una congelación de crédito, aunque no ofrece protección completa, sigue siendo un paso esencial para salvaguardar tu privacidad.

“Es lo más importante que puedes hacer para protegerte contra el fraude”, dice Christina Tetreault, asesora principal de políticas en la división de defensa de Consumer Reports.

Al establecer una congelación, la mayoría de los prestamistas no pueden ver tu historial de crédito, lo que les impedirá abrir nuevas cuentas o préstamos a tu nombre.

Sin embargo, a pesar de la atención prestada a las congelaciones de crédito, la mayoría de los consumidores no se molestan en dar ese paso. Según una encuesta de 2018 realizada por AARP, casi la mitad de los adultos (mayores de 18 años) notaron cargos fraudulentos en su tarjeta de débito o crédito. Pero solo el 14% había ordenado un bloqueo de seguridad en su crédito.

Lo que no cubre una congelación

Como resultado de las violaciones de datos tanto grandes como pequeñas, los piratas informáticos pueden haber obtenido acceso a elementos clave de tu información personal, como tu fecha de nacimiento, número de licencia de conducir, número de seguro social y más. Eso les da oportunidades para estafarte de formas que no son fáciles de bloquear.

Estas son algunas de las categorías de fraude más comunes que se reportan al ITRC:

Reembolsos de impuestos. Al usar tu número de seguro social, los estafadores pueden presentar declaraciones de impuestos falsas a tu nombre y reclamar reembolsos falsos. En 2018, el IRS reportó 649,000 devoluciones confirmadas de robo de identidad. Hubo 597,000 en 2017.

Seguro de salud. Los ladrones de identidad pueden usar tu información para reclamar fraudulentamente beneficios de salud de un seguro médico privado, Medicare o Medicaid. En algunos casos, pueden usar la información de tu seguro para la cobertura, pero en otros, pueden decirle a un proveedor que envíe la factura a tu dirección, dice Velásquez.

Licencia de conducir. Si los estafadores obtienen acceso al número de tu licencia de conducir, pueden crear licencias falsas, que pueden combinarse con sus infracciones de tránsito. Al agregar otra información personal de las violaciones de datos, los ladrones de identidad pueden diseñar cheques falsos para pagarle a un cajero que está obligado a verificar la identidad del comprador escribiendo su número de licencia en el cheque falsificado.

Fraude de cuenta de teléfono celular. Este delito ocurre cuando los ladrones abren una cuenta falsa de teléfono móvil a tu nombre, luego la usan para tener acceso a tu cuenta bancaria, registrarse para obtener tarjetas de crédito o vender el número a otros delincuentes para que lo usen. El fraude de cuentas de teléfonos celulares se ha disparado en los últimos años, según Javelin Strategy and Research, una firma de asesoría para la industria de servicios financieros, con un aumento del 78% en el número de víctimas en 2018 con respecto al año anterior.

Robo de identidad infantil. Los ladrones de identidad pueden obtener el número de seguro social de un niño y usarlo para solicitar beneficios del gobierno, abrir cuentas bancarias y de tarjetas de crédito o alquilar una casa. Es posible que el fraude no se descubra hasta que la víctima sea mayor, tal vez porque se le rechaza para un préstamo o una tarjeta de crédito debido a que su crédito está dañado.

Cómo puedes protegerte

Si crees que tu información ha sido robada o puede estar expuesta, puedes obtener asistencia gratuita del Identity Theft Resource Center, que ayuda a las víctimas a resolver una amplia gama de estafas, fraudes y otras formas de robo de identidad.

El ITRC también proporciona una aplicación que permite a las víctimas de fraude documentar los costos de resolver el robo de identidad, como facturas por llamadas telefónicas, salarios perdidos y similares. Este registro puede ayudar en caso de un acuerdo legal.

Como protección adicional, puedes considerar contratar cobertura contra el robo de identidad. Dependiendo del nivel de cobertura y las ofertas particulares, estos servicios pueden monitorear tu identidad, escanear la web oscura en busca de tu información y ayudarte a restaurar tu identidad. Los costos de esta cobertura pueden oscilar entre los $10 y $30 al mes.

Para ser claros, la protección contra el robo de identidad no evitará el fraude, y puedes hacer muchas de las tareas tú mismo, como configurar alertas en tus cuentas o monitorear tus informes de crédito.

Pero si estás tratando de resolver un problema y te sientes abrumado, contar con la ayuda de alguien puede ser útil, dice Kyle Marchini, analista de gestión de fraudes en Javelin.

Asegúrate de verificar los términos de cobertura para obtener las opciones que deseas y no pagar por las que no deseas, dice Velásquez.

Antes de inscribirte, verifica si ya puedes tener alguna forma de este servicio gratis. La cobertura por robo de identidad a veces se ofrece como parte del paquete de beneficios de un empleador o un beneficio de tarjeta de crédito o puede incluirse en tu seguro de propietario.

Agregar otra congelación

Dado el rápido aumento del fraude de teléfonos celulares, es útil ser proactivo congelando los datos de tu cuenta de servicios públicos, que también se pueden utilizar para suscribirse a los servicios de televisión de pago, gas y electricidad, así como a las cuentas de telecomunicaciones. Estas compañías generalmente no obtienen información de las principales agencias de crédito, sino que utilizan una agencia especializada llamada National Consumer Telecom & Utilities Exchange (NCTUE).

Puedes congelar tu cuenta gratis en el NCTUE y solicitar un informe de divulgación que resuma las cuentas abiertas a tu nombre con los servicios públicos. También puedes obtener un PIN para tu cuenta de teléfono celular, lo que puede evitar que los estafadores transfieran tu número de teléfono a una nueva cuenta sin tu conocimiento.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Trusted Advice Delivered Straight To Your Inbox Get insights and tips from our experts on everyday decisions. Privacy Policy Kimberly Janeway For years I’ve covered the increasing water and energy efficiency of washers and what it means to consumers, along with innovations in a variety of products, and whether manufacturers deliver on their promises. What I’m really trying to do is to help consumers, and consumers help me by posting comments and posing questions. So thanks!

To change About the Author, select a different author in page properties More From Consumer Reports 10 maneras de ahorrar energía al lavar la ropa Mantén a los niños a salvo de accidentes con lavadoras de carga frontal 5 cosas que debes saber sobre las lavadoras de carga frontal Por que deberías evitar comprar garantías extendidas Drag components or assets here

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.