5 razones por las que tu jefe no te quiere subir de puesto

Conocer estas razones te permitirá corregirlas y tener más probabilidades de tener un ascenso

Si ya tienes tiempo buscando que tus jefes te den un mejor puesto, pero esto simplemente no ha sucedido, es hora de que analices las posibles razones por las que no te quieren dar más responsabilidades. De esta forma, al identificarlas, podrás tomar medidas para corregir el rumbo y lograr ascender en la escalera laboral.

A continuación, te compartimos 5 posibles motivos por las que tus jefes no te toman en cuenta.

1–No eres flexible

Los jefes esperan que seas flexible y te adaptes a las necesidades el equipo. Es decir que, si necesitan que en algún momento te quedes más allá de la hora de salida, ellos querrán contar con que lo harás. Tampoco se trata de que abusen de ti, pero si debes mostrar cierta disposición para hacer todo lo que esté a tu alcance para lograr las metas de la empresa, de acuerdo con Business Insider.

2–Actúas como amigo y no como líder

Debes balancear tus obligaciones y deberes con tus relaciones con los demás trabajadores. Hay mucha gente que le interesa ser más amigo de sus compañeros que su jefe, y esto hace que no los tomen en cuenta para puestos de mayor importancia. Es decir, que debes demostrar que, si es necesario, podrías tomar con plenitud tu papel de superior para asegurarte que todos cumplan con su trabajo.

3–No crees en la empresa

A los superiores no les interesará mucho poner en un mejor puesto a una persona que da la impresión de que no cree en la compañía. Por eso, es importantísimo que demuestres que tienes una gran pasión por tu empresa. Puedes hacer esto proporcionando nuevas ideas para ser más eficientes, productivos o para atraer más clientes.

4–No has dicho nada

Parecería obvio que todos quieren subir de puesto en una empresa, pero esto no es tan cierto. Debes saber que tu jefe no está enterado de todas las metas que tienen sus subordinados, por lo que sería recomendable que le comentaras que estás en busca de un ascenso. Esto hará que él te tenga en cuenta cuando salga alguna oportunidad, según se recomienda en Payscale.

5–No tienes las habilidades necesarias

Aunque muestres un gran interés por subir de puesto en tu empresa, esto no servirá de mucho si no tienes las habilidades para llevar a cabo las obligaciones que tendrías. Recuerda que no puedes ascender si en realidad no estás preparado, sin importar que estés haciendo un trabajo fantástico en tu posición actual.

Lo recomendable es investigar los requisitos que requiere el trabajo que quieres obtener y tratar de cumplir con ellos, ya sea estudiando o trabajando más para ganar experiencia.

–También te puede interesar: Microsoft deja que empleados trabajen 4 días a la semana y la productividad sube 40%