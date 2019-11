¡Al estilo del futbol americano! Janssen se llevó el balón con el que clavó un hat-trick

El artillero del Monterrey conservó ‘su recuerdo’ e hizo que lo firmaran sus compañeros

El delantero holandés de Rayados de Monterrey, Vincent Janssen, anotó su primer triplete en México e hizo algo poco común en el futbol y más practicado en el americano: se llevó a su casa como recuerdo el balón con el que marcó las tres anotaciones.

Más tarde, ya estando en su hogar, presumió en una historia de Instagram la foto del balón con las firmas de varios de sus compañeros.

Vincent Janssen se llevó el balón a casa luego de marcar su primer Hat-trick con la camiseta del Club de Futbol Monterrey. ¡BUENA, VINNIE! 🇳🇱 pic.twitter.com/3Rm8iik3s5 — DLPTLV (@dlptlv) November 6, 2019

Sobre el triunfo de 6-0 sobre los Cafetaleros de Chiapas en el duelo de este martes, el artillero señaló estar feliz por lo conseguido por el equipo y por su logro personal.

“Estoy muy feliz por el equipo, todos jugaron muy bien, ganar 6-0 es un buen resultado, y estamos muy contentos en conjunto. En lo personal estoy muy contento por mis tres goles”, comentó al terminar el partido.

Pese a que ayer demostró su potencia en el torneo copero, en la Liga MX no se le han dado las cosas, ya que no ha conseguido un lugar en el cuadro titular, a lo que comentó: “todos queremos comenzar. No es bueno si no te gusta iniciar, siendo jugador de futbol todos quieren comenzar. Yo solo trato de hacer lo mejor que puedo”.

“El entrenador escoge a sus mejores once. Y los que él escoja van a empezar, el resto debemos estar estar unidos y listos para cuando entremos”, finalizó.