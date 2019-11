Alann Mora busca continuar su carrera fuera de La Trakalosa

View this post on Instagram

Amigos! Hace unos días subí este video a YouTube en memoria de los seres que se han ido y que llevamos en el corazón por siempre. Esta canción tiene un significado muy especial para mi se llama “La Luna del Cielo” la grabé hace un año en honor a mi abuelo a quien le debo todo lo que soy en e esta vida. Es de un artista que admiro muchísimo @_carlosrivera ayudenme a mencionarlo para que escuche mi versión. Muchas gracias